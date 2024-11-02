Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 1 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности установится в области со 2 по 4 ноября. В эти дни температура днем поднимется до четырех градусов, а ночью опустится до минус двух. Ожидается облачная погода с прояснениями, а также дождь со снегом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. Особое внимание уделят обеспечению специалистов роторами.