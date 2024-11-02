Сегодня 09:59 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 ноября Фото: Медиасток.рф
Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 1 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.
Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности установится в области со 2 по 4 ноября. В эти дни температура днем поднимется до четырех градусов, а ночью опустится до минус двух. Ожидается облачная погода с прояснениями, а также дождь со снегом.
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