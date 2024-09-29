Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 сентября

Три возгорания произошли на территории гослесфонда Московской области 28 сентября. Представители Комлесхоза также поделились прогнозом пожарной опасности на ближайшие несколько дней.

В Ногинском филиале ГКУ МО «Мособллес» зафиксировали два пожара. Первый произошел в Кудиновском участковом лесничестве, в четырех километрах от микрорайона ВНИИПО города Балашиха, а другой в Аверкиевском лесничестве, всего в двух километрах от деревни Шебаново в Павловском Посаде. Также в Егорьевском филиале «Мособллес» потушили возгорание в Радовицком участковом лесничестве, расположенном в двух километрах от деревни Алферово на территории СНТ «Алферовское» в Егорьевске. Для ликвидации этих возгораний мобилизовали 32 единицы техники и 54 сотрудника лесопожарных формирований.

29 и 30 сентября специалисты прогнозируют первый класс пожарной опасности по большей части Московской области. 1 октября условия могут измениться, и на большей части региона ожидается второйй класс пожарной опасности.

Температура воздуха не изменится и будет находиться в диапазоне 14-17 градусов в течение дня, ночью столбики термометров опустятся до 8-16 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди в воскресенье.

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