Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 марта

Ни одного лесного пожара не выявили в Подмосковье 27 марта. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый и второй классы опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, 28 и 29 марта на больше части территории Подмосковья установится первый класс пожарной опасности. При этом в Ногинском лесничестве ожидают третий, а в Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском — второй.

В воскресенье, 30 марта, в регионе будет второй класс пожарной опасности, однако в Ногинском останется третий.

В ближайшее время температура в Подмосковье будет подниматься до 11 градусов тепла днем и опускаться до пяти ночью. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.