Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 31 октября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности установится на всей территории региона с 1 по 3 ноября.

В ближайшие дни температура поднимется до восьми градусов днем и опустится до минус трех ночью. Ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, возможны осадки.

«В старину 1 ноября связывали с будущей зимой и весной: если в этот день холод и снег — весна будет поздняя и холодная, если оттепель — теплая. А если в этот день будет полная осенняя грязь — до настоящей зимы осталось четыре седмицы», — рассказали в комитете.