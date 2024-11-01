Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 31 октября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности установится на всей территории региона с 1 по 3 ноября.
В ближайшие дни температура поднимется до восьми градусов днем и опустится до минус трех ночью. Ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, возможны осадки.
«В старину 1 ноября связывали с будущей зимой и весной: если в этот день холод и снег — весна будет поздняя и холодная, если оттепель — теплая. А если в этот день будет полная осенняя грязь — до настоящей зимы осталось четыре седмицы», — рассказали в комитете.
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