Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 сентября

В минувшую среду в лесах Подмосковья не выявили возгораний. С 25 по 27 сентября на большей части территории региона спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни, однако, в «Русском лесу», Клинском, Луховицком и Подольском лесничествах ожидается четвертый класс.

В субботу второй класс пожарной опасности установится в Звенигородском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах.

Температура воздуха до конца недели будет составлять от +7 до +14 градусов. Местами пройдут дожди.

При выявлении возгорания в чаще или на опушке следует срочно обратиться на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или позвонить по телефону 112.