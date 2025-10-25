Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 октября

В минувшую пятницу в лесах Подмосковья возгораний не зафиксировали. С 25 по 27 октября в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Согласно данным метеорологов, до понедельника включительно температура воздуха будет достигать +12 градусов днем. В ночное время столбики термометров будут опускаться до +6 градусов.

В ближайшие дни ожидается пасмурная погода, возможны дожди.

Жителям и гостям Московской области напомнили, что при обнаружении возгораний следует как можно скорее позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.