Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 октября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 23 октября. В ближайшие дни в регионе установятся первый и второй классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 24 по 26 октября на большей части территории региона спрогнозировали первый класс пожарной опасности. При этом в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» будет второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опустится до пяти ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди.