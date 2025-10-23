Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 октября

В лесах Подмосковья в минувшую среду не зафиксировали возгораний. С 23 по 25 октября в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Согласно данным метеорологов, до субботы температура воздуха будет достигать +11 градусов днем. В ночное время столбики термометров будут подниматься до +6 градусов.

На территории Московской области до конца недели ожидается пасмурная погода, возможны осадки.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания следует как можно скорее позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.