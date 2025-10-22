Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 октября

Утром во вторник, 21 октября, в лесах Подмосковья не зафиксировали возгораний. До конца рабочей недели в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Метеорологи сообщили, что в ближайшие несколько дней дневная температура в Московской области будет достигать +10 градусов. В ночное время столбики термометров будут показывать до +7 градусов. Ожидается сплошная облачность, возможны дожди.

Жителей и гостей региона призывают в случае обнаружения очага пожара чаще или на опушке как можно скорее позвонить по номеру 112 или обратиться к сотрудникам горячей линии лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.