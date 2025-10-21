Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 октября

В понедельник в лесах Подмосковья не выявили возгораний. В начале недали на территории региона установится первый класс пожарной опасности.

Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в дневное время сегодня и в ближайшие несколько дней будет достигать +9 градусов, а в ночное не будет превышать +5 градусов. Ожидаются сплошная облачность и кратковременные дожди.

Жителей и гостей Московской области призывают в случае обнаружения возгорания на опушке или в чаще как можно скорее позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или обратиться к операторам горячей линии лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.