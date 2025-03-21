Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 марта

В Комитете лесного хозяйства Московской области предупредили о пожарной опасности в регионе в ближайшие дни. Накануне возгораний не обнаружили.

В пятницу, 21 марта, первый класс пожарной опасности действует на большей части Подмосковья, а второй класс объявили в Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском и Талдомском лесничествах. Аналогичная ситуация ожидается 22 марта, однако опасность возникнет еще и в Сергиевом Посаде.

В воскресенье на большей части территории региона установят второй класс пожарной опасности, в некоторых округах его понизят до первого.

Синоптики предупредили, что до конца недели температура воздуха в Подмосковье будет достигать +4 градусов в дневное время. Осадков не ожидается.

Жителей Московской области просят при обнаружении возгорания незамедлительно позвонить по номеру 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.