Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 2 июля

Ни одного возгорания не выявили в Подмосковье 29 июня. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности установится на всей территории Подмосковья с 30 июня по 2 июля.

В этот период температура будет подниматься до 17 градусов тепла днем и опускаться до 11 по ночам. Ожидается облачная погода, без прояснений, а также дожди.

Жителям напомнили, что сообщить о пожаре можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.