Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 июня

Фото: Медиасток.рф

Первый класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья до 19 июня. Местами риски увеличатся до второго и третьего классов.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности ожидают с 17 по 19 июня. При этом 17-го числа в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах установится второй, а в Дмитровском и Истринском — третий. Второй также спрогнозировали 19 июня  Виноградовском, Луховицком и Ногинском лесничествах.

В ближайшие дни в Подмосковье температура поднимется до 27 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны небольшие дожди.

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