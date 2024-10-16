Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 октября

В ближайшие дни в Подмосковье сохранится прохладная погода с осадками, поэтому в лесах ожидается невысокий, первый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

16, 17 и 18 октября на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет доходить до 7 градусов днем и 6 градусов ночью. Синоптики обещают облачную погоду, местами кратковременные дожди.

Если заметили возгорание в лесу, нужно сообщить о нем по номеру 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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