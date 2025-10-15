Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 17 октября

В минувший вторник в лесах Подмосковья не выявили возгораний. На территории региона с начала недели установилась дождливая погода.

До 17 октября в Московской области спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

По данным метеорологов, сегодня и в ближайшие несколько дней температура воздуха днем не будет превышать +9 градусов. Ожидаются осадки и сплошная облачность.

Жителям и гостям Подмосковья напомнили о необходимости сохранять бдительность и в случае обнаружения возгорания на опушке или в чаще незамедлительно обращаться по номеру 112 или по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.