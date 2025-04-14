Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 16 апреля
Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 13 апреля. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.
Первый класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья с 14 по 16 апреля. При этом 16 апреля в Бородинском лесничестве ожидают второй.
В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 17 градусов тепла. Ожидается малооблачная погода, без осадков.
Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу, важно срочно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.
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