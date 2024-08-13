Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 августа

Ни одного возгорания не произошло в подмосковных лесах 12 августа. В ближайшие дни в регионе установятся первый и второй классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 13 августа на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности, при этом в Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах спрогнозировали второй.

В среду, 14 августа, в области также ожидают первый класс, однако в Волоколамском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах будет второй, а в Ногинском — третий.

В четверг класс пожарной опасности в Подмосковье поднимется до второго, а в Виноградовском, Луховицком, Ногинском и Ступинском лесничествах спрогнозировали третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 21 градуса днем и опустится до 11 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременных дожди.

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