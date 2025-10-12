Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 октября

В минувшую субботу в лесах Подмосковья не было выявлено возгораний. С 11 по 14 октября в большей части региона спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

На подавляющей территории Московской области в воскресенье угроза возникновения огня будет отсутствовать. В Ступинском лесничестве ожидается второй уровень риска, а в Бородинском, Звенигородском и Подольском — третий.

В понедельник и вторник в лесах региона установится первый уровень пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура днем будет составлять от +4 до +14 градусов, ночью — от +3 до +5. Синоптики обещают сплошную облачность с короткими прояснениями, возможны дожди со снегом.

Жителям и гостям Подмосковья напомнили, что при выявлении возгораний в чащах и на опушках следует обращаться на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по номеру 112.