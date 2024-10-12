Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 октября

Представители Комитета лесного хозяйства Московской области поделились прогнозом пожарной опасности до 14 октября. Представители ведомства подчеркнули, что 11 октября в Подмосковье не было зафиксировано возгораний.

С 12 по 14 октября на большей территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности. При это в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» ожидается второй класс.

В ближайшие дни температура воздуха установится в пределах 4–14 градусов, а ночью она может опускаться до 3–8 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков.

В старину жители внимательно следили за поведением животных и отмечали, что, если дикие обитатели леса сходят на низкие места для зимовки, это предвещает сильные морозы.

В случае возникновения возгорания следует немедленно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единичному номеру 112 для вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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