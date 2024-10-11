Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 октября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 10 октября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, с 11 по 13 октября на большей части территории области установится первый класс пожарной опасности. При этом 11 числа в лесничестве «Русский лес», 12 октября в Ступинском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес», и 13 октября в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и «Русский лес» ожидают второй класс.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 11 градусов днем и опустится до шести ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди.

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