Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 апреля

В Московской области продолжают тщательно следить за пожарной обстановкой. В четверг, 10 апреля, возгораний в лесах региона не обнаружили.

Специалисты ожидают первый класс пожарной опасности на территории Подмосковья в период с 11 по 13 апреля.

Согласно данным метеорологов, в пятницу и ближайшие дни температура воздуха в регионе составит от +4 до +5 градусов днем и около -1 градуса в ночное время.

В Комитете лесного хозяйства Московской области призвали при обнаружении возгорания как можно скорее сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных служб 112 или по телефону 8-800-100-94-00.