Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 октября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 9 октября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, с 10 по 12 октября на большей части территории области установится первый класс пожарной опасности. При этом в Егорьевском, Луховицком, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 14 градусов днем и опустится до девяти ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

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