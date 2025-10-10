Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 октября

В лесах Подмосковья накануне не зарегистрировали возгораний. В ближайшие несколько дней на большей части территории области установится первый класс пожарной опасности.

Сегодня второй класс ожидается в Бородинском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах, а третий — в Звенигородском, Дмитровском, Клинском, Истринском и Подольском.

Температура воздуха до конца недели будет достигать +10 градусов. Согласно данным метеорологов, в Подмосковье установится дождливая погода, возможен снег.

Жителям и гостям региона напоминают, что в случае обнаружения возгорания в лесу следует незамедлительно позвонить по номерам 112 и 8-800-100-94-00.