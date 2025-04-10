Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 апреля
В Подмосковье внимательно следят за пожарной обстановкой. В среду, 9 апреля, в лесах региона не зафиксировали возгораний.
Специалисты предупредили, что в период с 10 по 12 апреля на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.
По данным метеорологов, в ближайшие несколько дней столбики термометров в регионе будут показывать от плюс 1 до плюс 4 градусов днем и от минус 1 до минус 5 градусов в ночное время.
Жителей и гостей Подмосковья при обнаружении возгорания просят как можно скорее позвонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.
Детский сад досрочно построят в Мытищах
Российский турист вернулся из Таиланда с головой крокодила
Новый футбольный центр откроют в Реутове в конце года
Пять ЖК возводят в столичном Выхино-Жулебине по программе реновации
Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки
Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте