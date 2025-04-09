Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 апреля

В Подмосковье продолжают тщательно следить за пожарной безопасностью в лесах. Во вторник, 8 апреля, возгораний в регионе не зафиксировали.
На всей территории Московской области в период с 9 по 11 апреля спрогнозировали первый класс пожарной опасности.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается от -1 до +4 градусов в дневное время и от -1 до -7 градусов ночью. Будет облачно, возможен снег.
Жителей Подмосковья в случае возгорания призвали как можно скорее позвонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 и сообщить о случившемся экстренным службам.
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