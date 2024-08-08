Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 августа

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 7 августа. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 8 и 9 августа на большей части территории области спрогнозировали первый класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском и Истринском лесничествах установится второй, а в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском — третий.

В субботу, 10 августа, в регионе ожидают второй класс пожарной опасности. Первый будет в Егорьевском и Ногинском лесничествах, третий — в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 14 ночью. Ожидается малооблачная погода, метами пройдут дожди.

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