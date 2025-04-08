Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 апреля

В минувший понедельник в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. Специалисты спрогнозировали первый класс пожарной опасности до 10 апреля.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, в ближайшее время температура в Подмосковье будет подниматься до плюс одного градуса днем и опускаться до минус четырех ночью. Ожидается облачная погода, возможен снег.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по номеру 112.