Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 апреля

В минувший понедельник в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. Специалисты спрогнозировали первый класс пожарной опасности до 10 апреля.
Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, в ближайшее время температура в Подмосковье будет подниматься до плюс одного градуса днем и опускаться до минус четырех ночью. Ожидается облачная погода, возможен снег.
Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по номеру 112.
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