Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 10:04 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье smartik.ru

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Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 6 мая. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 7 по 9 мая в области установится первый класс пожарной опасности. В эти дни температура поднимется до пяти градусов днем и опустится до минус трех ночью. Синоптики спрогнозировали облачную погоду и возможные осадки.

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«Наши предки логично подметили, что если 7 мая дождливое или, как сегодня, с мокрым снегом, то работать в огородах и полях просто нет смысла», — отметили в ведомстве.

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