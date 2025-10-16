Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 18 октября

В Подмосковье на этой неделе установилась пасмурная дождливая погода. Накануне возгораний в лесах региона не выявили.

В период с 16 по 18 октября на территории Московской области спрогнозировали первый класс опасности.

До субботы температура воздуха в регионе, согласно данным метеорологов, будет составлять от +3 до +8 градусов. Ожидаются сплошная облачность и дожди.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья призвали в случае обнаружения возгорания как можно скорее обратиться на горячую линию по номеру 8-800-100-94-00 или сообщить о нем по телефону 112.

Дополнительная информация доступна в Telegram-канале комитета.