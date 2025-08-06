Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 8 августа

В минувший вторник в подмосковных лесах не выявили возгораний. С 6 по 8 августа на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности.

Сегодня второй класс установится в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах, а завтра — в Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах.

В пятницу, 8 августа, второй класс ожидается также в «Русском лесу», Дмитровском и Наро-Фоминском лесничествах.

Температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +26 градусов. Возможны осадки.

При выявлении возгорания жителей и гостей Подмосковья просят как можно скорее сообщить по номеру 112 или позвонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.