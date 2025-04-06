Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 8 апреля

В лесах Московской области произошло три пожара 5 апреля. Возгорания зафиксировали в Островцах, в Подлесном лесничестве, а также в Балашихе. Общая площадь пожаров составила около одного гектара. На месте работали 34 человека и 12 единиц техники. Все очаги удалось потушить в тот же день.

В Комлесхозе региона сообщили, что в воскресенье 6 апреля на большей части лесов Подмосковья ожидается первый и второй класс пожарной опасности, 7 и 8 апреля по всей территории Московской области прогнозируют самый низкий класс пожарной опасности.

Температура в ближайшие дни будет держаться около нуля, ночью возможны заморозки до –2, местами до +5 градусов. Ожидается переменная облачность и снег.

Напомним, при обнаружении дыма или огня в лесу необходимо звонить на горячую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или на номер 112.