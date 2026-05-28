Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 30 мая

На территории государственного лесного фонда Московской области 27 мая лесных пожаров не зарегистрировали. Специалисты продолжают следить за ситуацией, а жителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем в природных зонах.

На большей части Подмосковья 28 мая сохранится первый класс пожарной опасности. Более высокий, второй класс, ожидается в Виноградовском и Орехово-Зуевском лесничествах. В Клинском и Ногинском лесничествах прогнозируют третий класс.

Аналогичная ситуация сохранится и 29 мая. На большей части региона вновь ожидается первый класс пожарной опасности, тогда как второй класс установится в Виноградовском, Московском учебно-опытном и Орехово-Зуевском лесничествах. В Клинском и Ногинском лесничествах сохранится третий класс.

Распределение классов пожарной опасности 30 мая останется практически без изменений.

В Подмосковье в ближайшие дни сохранится прохладная и неустойчивая погода. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит от +5 до +15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметок от 0 до +8 градусов. Ожидается переменная облачность, местами возможны дожди.

В народном календаре 28 мая связано с днем Пахома. С давних времен считалось, что багряный рассвет в этот день предвещает жаркое и пожароопасное лето.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.