Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 3 ноября

Накануне лесных пожаров в Московской области не зафиксировали. Специалисты дали прогнозы на первые три дня нового месяца.

С 1 по 3 ноября на всей территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности.

Температура воздуха, по информации метеорологов будет составлять от +5 до +9 градусов днем, а также от +1 до +6 градусов в ночное время. В регионе установится облачная с прояснениями погода, возможны осадки.

Жителей и гостей Московской области призывают в случае обнаружения возгорания как можно скорее обратиться в экстренные службы по номеру 112 или сообщить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.