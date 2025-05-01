Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 3 мая

Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 1 мая. В Бородинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах уровень немного выше — второй класс, а в Егорьевском, Луховицком, Подольском и лесничестве «Русский лес» — третий класс.
На 2 и 3 мая по всему Подмосковью снова ожидается самый низкий, первый класс пожарной опасности. Погода в эти дни будет прохладной: днем от +6 до +10 градусов, ночью от 0 до +6 градусов. Также синоптики прогнозируют сильные дожди и мокрый снег.
В Комлесхозе региона напомнили, что что при обнаружении возгораний, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.
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