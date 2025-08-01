Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 3 августа

В четверг, 31 июля, в подмосковных лесах не выявили возгораний. В регионе установилась жаркая погода, которая требует особого внимания к безопасности в чащах.

На большей части Московской области 1 августа спрогнозировали третий класс пожарной опасности. В Волоколамском лесничестве ожидается первый класс, а в Московском учебно-опытном, Ногинском и Талдомском — второй.

На основной территории Подмосковья 2 и 3 августа установится первый класс пожарной опасности. Сегодня в Егорьевском и Орехово-Зуевском лесничествах спрогнозировали второй класс, а в Шатурском — третий.

Завтра второй класс опасности ожидается в Волоколамском, Луховицком, Наро-Фоминском, Ступинском лесничествах, а также «Русском лесу».

В ближайшие дни дневная температура будет достигать +29 градусов.

При обнаружении пожара необходимо срочно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру для вызова экстренных служб 112.