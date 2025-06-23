Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 25 июня

В воскресенье, 22 июня, в лесах Московской области не выявили возгораний. До среды на большей части региона ожидается второй класс пожарной опасности.

В понедельник, 23 июня, в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах, а также в «Русском лесу» установится первый класс опасности. Такой же уровень ожидается в Бородинском лесничестве во вторник.

В среду первый класс спрогнозировали в Виноградовском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ногинском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес.

Температура воздуха в Подмосковье сегодня и в ближайшие несколько дней будет достигать +21 градуса в светлое время суток и +13 — ночью.

Жителей и гостей региона призывают в случае обнаружения возгорания как можно скорее сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или позвонить по телефону 112.