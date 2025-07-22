Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 24 июля

В понедельник в лесах Московской области не зарегистрировали ни одного возгорания. В ближайшие несколько дней — до 24 июля — в регионе ожидается первый класс пожарной опаснсти.

В среду в Егорьевском и Луховицком лесничествах установится второй класс. Такой же уровень спрогнозировали в четверг в Дмитровском, Истринском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет комфортная летняя погода: дневная температура будет достигать +25 градусов, а ночная составит до +18 градусов. Возможны кратковременные дожди.

При обнаружении признаков лесного пожара необходимо немедленно сообщить по номерам 112 и 8-800-100-94-00.