Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 23 июля

В воскресенье, 20 июля, возгораний в лесах Московской области не выявили. До среды на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.

Сегодня в Клинском лесничестве спрогнозировали третий класс. Второй класс пожарной опасности установится в Бородинском, Волоколамском и Луховицком лесничествах 23 июля.

Температура воздуха в регионе в ближайшие несколько дней будет достигать +25 градусов. Синоптики предупреждают о дождях и сплошной облачности.

При выявлении возгорания в лесном массиве следует как можно скорее позвонить в экстренные службы по номеру 112 или по телефону 8-800-100-94-00.