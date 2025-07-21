Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 23 июля
В воскресенье, 20 июля, возгораний в лесах Московской области не выявили. До среды на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.
Сегодня в Клинском лесничестве спрогнозировали третий класс. Второй класс пожарной опасности установится в Бородинском, Волоколамском и Луховицком лесничествах 23 июля.
Температура воздуха в регионе в ближайшие несколько дней будет достигать +25 градусов. Синоптики предупреждают о дождях и сплошной облачности.
При выявлении возгорания в лесном массиве следует как можно скорее позвонить в экстренные службы по номеру 112 или по телефону 8-800-100-94-00.
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