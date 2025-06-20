Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 22 июня

В Подмосковье в четверг, 19 июня, возгораний в лесах не выявили. В Комитете лесного хозяйства региона дали прогноз по пожарной опасности на ближайшие несколько дней.

На большей части Московской области 20 и 21 июня ожидается первый класс. Второй класс опасности установится сегодня в Ступинском лесничестве, а завтра – в Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском.

В воскресенье на основной части Подмосковья спрогнозировали второй класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Ступинском, Клинском и Талдомском лесничествах – первый, а в Московском учебно-опытном – третий.

В конце недели температура воздуха в регионе составит до +18 градусов днем и до +13 ночью. Ожидаются дожди.

В случае обнаружения возгорания возле зеленых насаждений жителей и гостей Московской области призывают звонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.