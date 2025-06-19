Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 21 июня
В среду, 18 июня, в лесах Московской области возгораний не выявили. Специалисты дали прогноз пожароопасности на ближайшие дни с учетом погодных условий.
С 19 по 21 июня на большей части Подмосковья ожидается первый класс опасности. В четверг в Егорьевском, Ступинском и Шатурском лесничествах спрогнозировали второй класс.
Сегодня и до конца недели температура воздуха на территории региона днем будет достигать +18 градусов, а ночью будет составлять до +13 градусов.
Жителей и гостей региона призывают при обнаружении возгорания позвонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.
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