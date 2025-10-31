Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 2 ноября

В Московской области в последнюю неделю октября установилась пасмурная дождливая погода. Накануне в лесах региона не зарегистрировали возгораний.

До 2 ноября в Подмосковье спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Метеорологи предупредили, что в последние дни недели температура воздуха будет достигать +9 градусов в дневное время, а в ночное составит до +5 градусов. Местами пройдут сильные дожди.

Жителей и гостей Подмосковья призывают в случае обнаружения пожара как можно скорее обратиться за помощью в экстренные службы по номеру 112 или позвонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.