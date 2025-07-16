Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 18 июля

Во вторник, 15 июля, на территории лесов Подмосковья возгораний не выявили. В ближайшие несколько дней в регионе установится первый класс пожарной опасности.

В среду второй класс ожидается в Подольском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах, а третий — в «Русском лесу».

Завтра второй класс опасности спрогнозировали в Клинском, Дмитровском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах. В пятницу к ним добавятся Ногинское, Орехово-Зуевское и Шатурское лесничества.

Дневная температура воздуха сегодня и до конца рабочей недели будет достигать +27 градусов.

В случае выявления лесного пожара жителей и гостей Московской области просят сообщать по телефонам 112 или 8-800-100-94-00.