Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 16 июля

В понедельник, 14 июля, в лесах Подмосковья не зафиксировали возгораний. Во вторник и среду на большей части территории региона ожидают первый класс пожарной опасности.

Сегодня второй класс спрогнозировали в Егорьевском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах, а третий — в Ногинском и Орехово-Зуевском.

Завтра второй класс опасности установится в Дмитровском, Виноградовском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах, а третий — в Егорьевском, Ногинском и Орехово-Зуевском.

В четверг, 17 июля, на большей части Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности. Первый спрогнозировали в Волоколамском, Луховицком и Ступинском лесничествах, а третий — в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Ногинском и Шатурском.

Температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет достигать +26 градусов днем. Возможны осадки.

При выявлении пожара в лесу следует незамедлительно позвонить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.