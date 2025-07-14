Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 16 июля

В воскресенье, 13 июля, в лесах Подмосковья пожаров не выявили. Специалисты дали прогноз на ближайшие несколько дней с учетом погоды в регионе.

На большей части Московской области 14 июля ожидают второй класс пожарной опасности. В Дмитровском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — установится первый класс, а в Виноградовском, Волоколамском, Ногинском и «Русском лесу» — третий класс.

Первый класс спрогнозировали на большей части региона 15 и 16 июля. Завтра второй класс ожидают в Шатурском лесничестве.

Температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +29 градусов, возможны дожди.

При выявлении возгорания жителей и гостей Подмосковья просят срочно позвонить по номеру 112 или по телефону 8-800-100-94-00.