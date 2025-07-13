Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 15 июля

За сутки в Московской области случилось одно возгорание в лесу. На 13 июля в большинстве районов Подмосковья ожидается 3-й уровень пожарной опасности. В Истринском и Клинском лесничествах — самый низкий, 1-й уровень. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

В начале следующей недели по всему Подмосковью прогнозируется первый уровень пожарной опасности. Погода в эти дни будет теплой: днем от +21 до +34 градусов, ночью от +19 до +22 градусов. Возможна переменная облачность, местами — ливни и грозы.

Напомним, при обнаружении пожаров необходимо звонить на горячую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.