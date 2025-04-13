Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 15 апреля
В прошедшую субботу в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. Специалисты Комселхоза спрогнозировали первый класс пожарной опасности до 15 апреля.
В ближайшие дни синоптики ожидают маооблачную погоду без осадков. Температура воздуха днем составит от +8°С до +16°С. Ночью — возможно похолодание до 0°С.
Жителей и гостей Подмосковья просят в случае обнаружения возгораний как можно скорее позвонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.
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