Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 13 августа

В воскресенье, 10 августа, в лесах Подмосковья возгораний не выявили. Сегодня на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности.

В Волоколамском, Бородинском, Виноградовском, Истринском и Подольском лесничествах сегодня ожидается первый класс, а в Клинском, Луховицком и «Русском лесу» — третий.

Во вторник и среду на большей части Московской области установится первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни в регионе ожидается переменная облачность, возможны дожди. Температура будет достигать +21 градуса днем и +16 градусов ночью.

При обнаружении возгорания в лесу жителей и гостей Подмосковья просят срочно позвонить по номерам 112 и 8-800-100-94-00.