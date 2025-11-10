Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 12 ноября

В Подмосковье установилась пасмурная погода. В минувшее воскресенье в лесах региона возгораний не зафиксировали.

С 10 по 12 ноября на всей территории Московской области спрогнозировали первый класс пожарной опасности. По данным метеорологов, на этой неделе в регионе похолодает — днем столбики термометров не будут превышать +6 градусов, а в ночное время температура воздуха будет достигать максимум +4 градусов.

Ожидаются облачность и дожди.

Жителей и гостей Подмосковья призвали как можно скорее сообщать об обнаруженном возгорании по телефону 112 или по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.