Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 10 ноября

В прошедшую субботу в лесах Подмосковья возгораний не зафиксировали. До 10 ноября в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности, сообщили в Комлесхозе региона.

Согласно данным метеорологов, до вторника включительно температура воздуха будет составлять +4-8 градусов днем и +1-5 ночью.

В ближайшие дни ожидается сплошная облачность с редкими прояснениями, возможны дожди.

Жителям и гостям Московской области напомнили, что при обнаружении возгораний в лесах следует как можно скорее позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.