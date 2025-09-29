Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 1 октября

В лесах Подмосковья 28 сентября не выявили возгораний. В ближайшие дни на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.

С 29 сентября по 1 октября второй класс спрогнозировали в Наро-Фоминском лесничестве.

Температура воздуха в начале недели будет составлять от +5 до +11 градусов. Согласно данным метеорологов, существенных осадков не ожидается, однако в Московской области будет пасмурно.

Жителей и гостей региона призывают в случае обнаружения возгорания в чаще или на опушке незамедлительно сообщить по единому номеру экстренных служб 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.